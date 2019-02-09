BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Beykoz'da esnaf ziyaretinde bulundu. Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camisinde kılan Yıldırım, namazın ardından ilçede vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Kadın Kolları seçim standını da ziyaret eden Yıldırım, seçime sayılı günler kaldığını hatırlatarak "Değerli hanım kardeşlerim, sizlere çok önemli görev düşüyor. Sizde bu heyecanı gördükten sonra en ufak bir tereddüdüm yok. Beykoz'da rekoru şimdiden görüyorum. 31 Mart'ta Murat Aydın'ı belediye başkanımız yapacak mıyız? Yanında beni de unutmazsınız değil mi?" diye seslendi. Yıldırım, daha sonra bir diş kliniğinde bulunanların pencereden yaptıkları davet üzerine, kliniği de ziyaret etti. Klinikte doktor İsa Demir, Yıldırım'a asistanı Elif Pirdağ'ın dün gece gördüğü rüyasını anlattı. "Elif Pirdağ sizi dün gece rüyasında görmüş. Namaza gelip, kliniğe uğramışsınız." sözleri üzerine Yıldırım, Elif Pirdağ'a, "Sen 31 Mart için de bir şey söyle" diyerek, espri yaptı. Yıldırım, klinikteki vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir'de yoğun trafiğe neden olan Erenköy Gümrüğü'nün yerine Millet Bahçesi yapılacağı müjdesini verdi. AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız da projelerini SABAH'a anlattı: "Şişhane'den Çağlayan'a metro yapacağız. Haliçport ve Galataport projelerimizi hayata geçireceğiz. Kasımpaşa'da Millet Bahçesi kuracağız."