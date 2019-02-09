Cumhur İttifakı’nda hiçbir oy boşa gitmeyecek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı,yerel seçimlerde hiçbir oyun boşa gitmemesi için çalışma başlattı. AK Parti ve MHP belediye meclis üyeliklerinde çoğunluğu elde etmek ve daha çok belediye meclis üyesi çıkarmak için ittifak yapılan bazı illerde ortak liste ile gitmeye hazırlanıyor. Yerel seçimdeki belediye meclis üyelikleri seçiminde de tıpkı genel seçimler gibi yüzde 10 barajı uygulanıyor. Burada oyların boşa gitme ihtimali oldukça yüksek. AK Parti ve MHP, hem Cumhur İttifakı oylarının boşa gitmemesi hem daha fazla belediye meclis üyesi çıkarmak hem de belediye meclisinde çoğunluğu ellerinde bulundurmak için düğmeye bastı. Bunun için Adana, Mersin, Manisa, Aydın gibi seçmenlerin partilere dağılımının çok parçalı olduğu illerde AK Parti ve MHP belediye meclis üyeliklerinde ortak liste ile girmek için çalışma başlattı. Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerden hangisi o ilde güçlüyse diğer parti adayları o listelerden aday gösterilecek. Her iki partinin yaptığı çalışmanın 19 Şubat'a kadar sonuçlandırması, eğer mutabakat sağlanırsa bazı illerde ortak liste vermesi bekleniyor.