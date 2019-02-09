FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon

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Denızlı'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gaybubet evlerine yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 9 zanlı yakalandı. Ankara'da örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, biri eski komiser, biri eski komiser yardımcısı ve 21'i eski polis memuru olan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, 2'si emekli, meslekten ihraç edilen polislerden 17'si gözaltına alındı. Elazığ'da ise örgüt imamlarıyla bağlantı kurdukları belirlenen 4'ü aktif olarak görevde bulunan teğmen, astsubay ve uzman çavuş, daha önce meslekten ihraç edilen asker, biri de askerlerden sorumlu mahrem imam 6 şüpheli gözaltına alındı.