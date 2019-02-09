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'de yayımlandı! İhtiyaç kredilerinde yeni dönem

'nın yönetmelik değişikliği 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ödenmesinde sorun olan ihtiyaç kredilerine 60 aya kadar vadeyle yapılandırma imkanı sağlandı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2019 06:05
Resmi Gazete'de yayımlandı! İhtiyaç kredilerinde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adı geçen yönetmeliğe eklenen ve ihtiyaç kredisi borcu olanlara 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı tanıyan geçici madde şöyle:

"Bu maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir."

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Resmi Gazete'de yayımlandı! İhtiyaç kredilerinde yeni dönem
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