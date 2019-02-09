Son dakika: Tarihi adım atıldı! Ve ilk istihbarat gemimiz denize indi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'nde konuştu;

Başkan Erdoğan Denize Gemi İndirme töreninde konuştu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ÜLKEMİZİN İLK İSTİHBARAT GEMİSİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Tuzla'daki tersanlerde son 16 yılda 2 bin geminin tamiri ve yenilenmesi gerçekleştirildi. Gemicilik sektörü son 16 senede şaha kalkmıştır. Önümüzdeki dönemde başarı çıtamızı daha da yükseklere taşıyacağız. MİLGEM projemizin en kritik halkalarından birini daha hayata geçirmiş oluyoruz. Ufuk korveti milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen, ülkemizin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor.

İHA VE SİHA'LARIMIZIN SAYISINI ARTIRDIK

Suriye kaynaklı tehditlere Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de yaşanan gelişmeler karşısında bu ihtiyaç, daha kritik ve daha acil hale gelmiştir. Türkiye milli güvenliği ile ilgili h hususlarda başkalarına umut bağladığı dönemlerinde hep hüsrana uğramıştır. Teröristleri takip ve imhada emniyet birimlerimize asimetrik güç sağlayan İHA ve SİHA'larımızın sayısını artırdık. Güvenlik ve istihbarat birimlerimizi hem insan kaynağı, hem de teknoloji altyapı bakımından çok daha güçlü hale getirdik. Türkiye yakın tarihinde silah, mühimmat ve askeri teçhizat bakımından dışa bağımlılığının acısını çekmiş bir ülkedir.

SAVUNMA SANAYİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Erdoğan, "Dünyanın en eli kanlı teröristlerine silah desteği verenler, mesele Türkiye olunca akla hayale gelmedik engeller çıkartıyorlar. DEAŞ'tan PKK'ya El-Kaide'den El Şebab'a kadar Müslümanlar'ın kanını döken bütün terör örgütlerinin elinde batılı ülkeler mahreçli silahlar var. Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD, YPG'li katillerin elinde müttefiklerimizin roketleri, bombaları, mühimmatları var. Böyle bir tablo karşısında Türkiye'nin eli kolu bağlı bir şekilde beklemesi, milli güvenliğini başka ülkelere havale etmesi mümkün değildir. Tarih, ders almayanlar için tekerrür eder. Biz de devlet olarak hem karşımızdaki bu tablodan hem bölgemizde yaşananlardan hem de tarihimizden ders alarak savunma sanayimizi güçlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL: KILIÇDAROĞLU ISRARLA YALAN SÖYLÜYOR

CHP Genel Başkanı, yaptığımız onca açıklamaya rağmen, inatla ve ısrarla halen bu fabrikanın yabancılara satıldığı yalanını söylüyor. Tank Palet Fabrikamızın satılması yani mülkiyetinin devri, asla söz konusu değildir. Fabrika arazisindeki her türlü taşınmazın üretim, bakım ve onarımda kullanılan her türlü teçhizatın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır. Hatta şu anda bu alımı yapan firma, yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklı olan bir firmadır. Şu anda buraya yaklaşık 40-50 milyon dolar gibi de bir yatırım yapılmak suretiyle bu fabrika elden geçirilecektir.

Başkan Erdoğan konuşmasını, "Ben bir kez daha Ufuk korvetimizin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. " diyerek sonlandırdı.