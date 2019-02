Türkiye’nin bekasını dalgaya alanlar 31 Mart’ta tokat yiyecek

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçim kampanyasındaki ilk mitinginde Sivas Cumhuriyet Meydanı'nı Türk bayraklarıyla gül bahçesine çeviren vatan sevdalısı onbinlere seslendi. İşte konuşmasının satırbaşları;Terörle mücadele bütün ciddiyetiyle devam diyor. Biz bunu yaparken birileri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar, 'Domates', ne diyorlar 'Patlıcan', ne diyorlar 'Sivri biber.'Afrin'de olanları gördünüz değil mi? İki ay biz Afrin'de leblebi çekirdek mi kullandık? Ne kullandık mermi kullandık, bombaları kullandık, silahlı silahsız bütün İHA'larla bu teröristleri yok ettik. Bu ne domatese, ne patlıcana, ne sivri bibere benzer. Benim ecdadım Çanakkale'yi fethederken ne yedi, ne içti bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar, hedef. Üç kuruş beş kuruş yeri geldiğinde fazla veririz ama biz merte, namerde bu toprakları yedirtmeyiz. Ya düşünün, düşünün bir merminin fiyatı nedir, benim Mehmet'imin giyinip kuşanması ve teröristlere karşı verdiği bu mücadelenin bedeli nedir, bunu bir düşünün. Bunları bu iktidar yapıyorsa, bu iktidar başarıyorsa siz daha hala kalkıyor, 'Patates, soğan, domates, sivri biber' bunlarla konuşuyorlar. Yani bizi, Corc, Hans bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da Corc'a Hans'a önayak oluyorlar. Biz bu mücadeleyi bugüne kadar kazandık ve kazanmaya da devam edeceğiz. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere göğsümüzü siper etme pahasına gereken cevabı veririz. Türkiye'nin çıkarlarına, kazanımlarına, büyük Türkiye hedefine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Türkiye'nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar inşallah 31 Mart'ta milletimizden yine bir tokat yiyeceklerdir.Eğer birileri marketlerde şuralarda buralarda yapıyorlarsa, kabine toplantısında da açıkladım, gerekirse tanzim satışları belediyelerimizin eliyle kurarız ve en ucuz fiyata da buralara ürünleri getiririz. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Gıda Tarım Bakanlığımız başladılar. İstanbul'a belediye başkanı olduğumda fırıncılar fiyat artışına gitmişti. Bunun üzerine İstanbul'un 3 önemli yerine büyük ekmek fabrikaları kurduk ve fiyatları bir anda düştü. Kurduğumuz büfelerde ekmeği maliyetine verdik. Bu ekmek fabrikalarımız artarak, devam ediyor ve halkımıza hem kaliteli hem de ucuza ekmek İstanbul'a verilmeye devam ediyor. Bizim derdimiz başka, biz bu millete aşığız aşık. Biz bu milletin dertlisiyiz dertlisi. Onun için böyle ucuz oyunlara kimse gelmesin. Ele ele, omuz omuza vereceğiz, işte bütün eksiklikleri bugüne kadar nasıl giderdiysek, bundan sonra da gidereceğiz.Türkiye'nin ilk yerli uçaklarını üreten, ülkeyi demiryolu ağıyla kuşatan Sivaslı büyük hizmet adamı Nuri Demirağ'ı rahmetle anıyorum. Türk siyaset tarihinin mümtaz ismi, mücadele ve dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu'na da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Fakat Muhsin kardeşimin istismar edilmesine de tahammül edemiyorum, onu da söyleyeyim. Şimdi birileri çıkıyor, Muhsin kardeşim artık rahmetli oldu, onu istismar etmek suretiyle arkasından Sivas'ta belediyeyi alma gibi bir gayretin içine giriyor. AK Parti iktidarlarının Sivas'a verdiği hizmetleri ortada. Nuri Demirağ Havalimanı'ndan spor salonlarına, iki üniversiteye kadar şimdiye dek Sivas'a verilmemiş hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı bulunuyor.Bu yıl 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağız. 100 yıl önce Türk milleti bu şehirde, milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz diyerek yedi düvele meydan okumuştur. Milletimiz manda ve himaye kabul edilemez iradesiyle istiklaline ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını Sivas'tan dünyaya haykırmıştır. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Sivas Kongresi'nde istiklale ve istikbale sahip çıkan tüm devlet ve millet adamlarını saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. 1919'da Sivas'ta Kurtuluş Savaşı'mızın ve Cumhuriyetin temeli atıldı, manifestosu yazıldı, ufukları çizildi. İşte bugün 31 Mart seçimlerinin startını Sivas'ta verirken, 100 yıl sonra bizler de o ilkeleri, kararları, idealleri buradan tekrar ediyoruz. Sivas'tan yola çıkarken diyoruz ki milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir. 100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi 100 yıl sonra bugün aynı yerde bir kez daha tekrar ediyoruz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız. Cudi'de kırdık Tendürek'te kırdık, Gabar'da kırdık, hatta Kandil'de kırdık yine kırarız.AK kadınlarla gurur duyuyorum. Biliyorsunuz kale içeriden fethedilir. Siz bugüne kadar kaleyi hep içeriden fethettiniz ve şu kalan 51 günde inşallah bu fethi kaptırmayacaksınız, buna inanıyorum. AK gençler de burada, sizlere inanıyorum, güveniyorum.KONUŞMASI sırasında bazı kişilerin kadro diye bağırması üzerine Erdoğan, "Biz KİT'lere kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Hepsini verdik, şu toplantıyı da provoke etmeyin. Alışılmış bir siyasetçi, bir lider değilim, her şeyi verdik. Lütfen samimi ve dürüst olalım. Terörle mücadele verirken, onları temizlerken sizin söylediğinize bakın" dedi.SİZ bakmayın birilerinin fitne çıkardığına... Biz, son 16 yılda TÜDEMSAŞ'ı canlandırarak gücüne güç kattık. Bir tane de Sivaslı olduğunu söyleyen biri de çıkıyor, diyor ki 'Buranın demir yoluna ne ihtiyacı var?' Bir tarafta siyaset yapıyor, bir taraftan da 'Sivaslıyım' diyor. Bu nasıl Sivaslılık ya? İnadına büyüyeceğiz.ANKARA-Yozgat-Sivas YHT hattının yapımı hızla devam ediyor. Şimdi 'aman ha yapmayın' derler. Corc, Hans YHT ile gidecek de Ayşem Fatmam Ahmetim Mehmetim niye gitmesin? Biraz uzadı ama önümüzdeki yıl işletmeye açacağız. Şu anda Ulaştırma Bakanı notları alıyor. İşi takip edip bitirmezse eyvallah güle güle, takip edecek.CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi el ele kol kola yürüyor. Görüyorsunuz kimler kimlerle iş tutuyor. Güzel bir sözdür, 'söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu'.BAZI dedikodular oluşturuyorlar. Neymiş, AK Parti adayını çekecekmiş. Sakın bu yalanlara, dedikodulara, fitneye, fesada aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Bu ülkeyi 16 yıldır anlı şanlı yöneten, dünyada nam salan AK Parti'yiz. Bizim Cumhur İttifakımızın iki ayağı var. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Başka bir parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın. Böyle bir şey de yok. Biz Rabbim ömür verdikçe bizler milletimize hizmette elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.BAŞKAN Erdoğan'ı yerel seçimin ilk mitingi için geldiği Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda yöresel kıyafetli çocuklar çiçeklerle karşıladı. Cuma namazını Ulu Cami'de kılan Erdoğan'a, çıkışta vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir grup çocukla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, miting sonrası da yanına gelen iki genç kızla görüştü. Genç kızlardan birinin ricasını kırmayan Erdoğan, babasını telefonla aradı. Genç kızın, ameliyat olduğu için gelemediğini söyleyen babaannesiyle de konuşan Erdoğan, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Yaşlı kadının hayır duasında bulunduğu Erdoğan, yerel seçimler için "51 gün var, çok çalışacağız" ifadesini kullandı. Bu arada Erdoğan, miting sırasında, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında seçim kampanyası boyunca halka ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladığı, kenevirden yapılan çevre dostu torbalar dağıttı.Başkan Erdoğan için, dijital içeriklerinin paylaşılacağı 'RTE Dijital' ismiyle yeni Twitter hesabı açıldı.