98 sağlıkçı binlerce kişiye hizmet verdi

Yedi gün yirmi dört saat vatandaşa hizmet veren İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık İstasyonları ve UMKE ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitinginde, rahatsızlanan vatandaşlara çadır hastanede müdahale ederek hastanelere sevklerini sağladı.

VATANDAŞIN SAĞLIĞI HER ŞEYİN ÜZERİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği mitinginde 112 acil sağlık ve UMKE sağlık personellerinden oluşan 98 personel ve 11 ambulansı görev aldı.

MESAİ MEVHUMU YOK

Binlerce kişiye hiçbir sıkıntı yaşanmadan hizmet veren sağlık personellerine teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak hafta içi ve hafta sonu mesai mevhumu olmaksızın vatandaşlarımızın 7/24 yanındayız" dedi.