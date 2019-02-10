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'de adayları belirleyen komite: Gizli 12’li

'de adayları 12 kişilik çok gizli komite belirledi. Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu, partiyi paramparça etti.

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Giriş Tarihi: 10.2.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 12:33
CHP'de adayları belirleyen komite: Gizli 12’li
31 Mart seçimleri için gösterilen adaylar, Anamuhalefet'i sarstı. Sahillerdeki CHP örgütleri, Kılıçdaroğlu'na başkaldırdı. Partiyi "Çok Gizli" bir yapının yönettiği söylentisi ortaya atıldı.

Kulisleri sarsan iddiaya göre, skandal isimleri 12 kişilik işte o komite listeye yazdı. İnce'nin tulum çıkardığı şehirleri de İyi Parti'ye bıraktı. Kurultay kazanı tekrar kaynamaya başladı.

ÖZGÜR ÖZEL (GRUP BAŞKANVEKİLİ): Şoke oldum. Bunları MYK'da gündeme getireceğim.

MUHARREM İNCE: Yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı'nı aştı. Bunları biliyorum, konuşmuyorum..

AKİF HAMZAÇEBİ (İstifa eden Genel Başkan Yardımcısı): Eskiden masadaydık, şimdi sahadayız.

GÜRSEL TEKİN: Aday belirlerken en önemli unsur halkın sesine kulak vermektir.

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CHP'de adayları belirleyen komite: Gizli 12’li
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