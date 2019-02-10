Ders almamız gerek kararlı olacağız

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İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt apartmanının enkazında kalarak hayatını kaybeden Alemdar ailesinden 9 kişi dün Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir ara gözyaşlarını tutamadı. Alemdar ailesine taziyede bulunan Erdoğan, Mustafa Alemdar, eşi Safiye Alemdar, annesi Safiye Alemdar, oğlu Gökay Alemdar, kardeşi Erdoğan Alemdar, Erdoğan Alemdar'ın kızları Ecrin Naz Alemdar ve Eslem Alemdar, halaları Saime Alemdar ve Ayşe Alemdar için kılınan cenaze namazlarına katıldı.Cenaze töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da hazır bulundu. Cenaze namazlarını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Başkan Erdoğan enkaz alanında, yaralıları ziyareti sonrasında hastane önünde ve cenaze öncesi yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi:Buradan almamız gereken bir çok ders var. Şu anda da gerek başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bakan arkadaşlarım, AFAD hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra da bizler oturup değerlendirmelerimizi yapacağız. Atılması gereken adımları kararlı ve hızlı bir şekilde atacağız. Ranta yönelik kaçak binalar ve etütlere dikkat edilmeden yapılan inşaatlarda çok ciddi sıkıntılar var.Oturmaya uygun olmayan yerlerde kentsel dönüşüm tezine sahip çıkmamız lazım. Buna mecburuz. Musallada bize bir nasihatte bulunuyorlar. Buradan nasibimizi almamız lazım. Geleceğimizi de buna göre tayin ederiz.Cenazeler, Pendik Yenişehir Şıhlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.Yeşilyurtapartmanının enkazından dün de Şeyma Kambur, çocukları Bilal Ali ve Zehra ile kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedenleri çıkarıldı. Arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Faciada ölenlerin sayısı 21'e yükselirken, kurtarılan 14 yaralının tedavileri ise sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığının tespit edildiğini, çevredeki 10 binanın boşaltıldığını kaydetti.