Huduti’nin emir subayı itirafçı oldu

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FETÖ'nün15 Temmuz darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat kararı bozulan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. Hakkında yeniden soruşturma açılan Kaya, Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne giderek örgütle ilgili bildiklerini anlattı. Kaya, ifadesinde, askeri lise son sınıftayken arkadaşı Özcan Ç. vasıtasıyla FETÖ yapılanmasıyla tanıştığını söyledi. Kaya, Tunceli Hozat'a tayin olduktan sonra ankesörlü telefondan arandığını ancak cevap vermediğini öne sürerek şunları anlattı: "2012'de tayinim Malatya'ya çıktı. Bir süre sonra yine beni ankes��rlü hattan aramaya başladılar. Telefonları açmıyordum. 17-25 Aralık öncesi yapıyla irtibatımı kestim. Malatya'nın batısında hiç çalışmadım. Emir subaylığı görevinden FETÖ'cülerin zorlamasıyla ayrıldım. Emir subayı olarak bizzat Adem Huduti seçti.