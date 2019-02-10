Mucize çocuklara hastane ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin olay yerinde inceleme yaptı. Enkaz altında kalanların beklediği çadırı da ziyaret eden Erdoğan vatandaşların acılarını paylaştı ve yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti.Erdoğan daha sonra olayda yaralanan vatandaşları, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Hastane başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan bilgi alan Erdoğan, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Başkan Erdoğan, göçükten 20 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz ve göçükten 9 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ı yoğun bakımda ziyaret etti. Erdoğan küçük Tayyip'e "Bana gel demedin mi? Nasılsın?" diye sordu. Tayyip ise "İyiyim" cevabını verdi. Erdoğan, küçük Tayyip'e telefon görüşmesinde söz verdiği ve arkasında Tayyip yazan Trabzonspor forması ile futbol topu hediye etti. Erdoğan, minik Azra'nın da yanına giderek onu öptü ve hediye verdi.Başkan Erdoğan hastane önünde yaptığı basın açıklamasında "Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler ve zemin etütleri konularındaki sıkıntılardan kaynaklanıyor" dedi.