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’li kadınlardan hummalı çalışma

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2019
AK Parti’li kadınlardan hummalı çalışma
AK Parti Kadın Kolları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sandık bazlı ev sohbetleri yapmaya başladı. AK Partili kadınlar sandık bazlı ev sohbetlerini 'SES' olarak kısaltarak oluşturdukları "AK Parti Türkiye'de SES getirecek" sloganıyla gerçekleştiriyor. 10 günde 55 ilde, 6 bin 208 ev sohbeti gerçekleştirerek seçmenle bir araya gelen AK Parti kampanya sürecinde 81 ilde 192 bin sandık seçmeniyle bir araya gelmeyi hedefliyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Biz bu dönem saha çalışmamızı, sohbetlerimizi, çat-kapı ziyaretlerimizi sandık esaslı yapıyoruz. Öncelikli olarak yüzde 25'ten az oy alınan sandıklara ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız buradaki seçmenden niye oy alamadığımızı tespit etmek, onların sorularına cevap vermek. Daha sonra da yüzde 25 ile yüzde 50 arasında oy aldığımız sandıklara ulaşacağız" dedi.
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AK Parti’li kadınlardan hummalı çalışma
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