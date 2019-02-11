AK Parti’li kadınlardan hummalı çalışma

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Kadın Kolları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sandık bazlı ev sohbetleri yapmaya başladı. AK Partili kadınlar sandık bazlı ev sohbetlerini 'SES' olarak kısaltarak oluşturdukları "AK Parti Türkiye'de SES getirecek" sloganıyla gerçekleştiriyor. 10 günde 55 ilde, 6 bin 208 ev sohbeti gerçekleştirerek seçmenle bir araya gelen AK Parti kampanya sürecinde 81 ilde 192 bin sandık seçmeniyle bir araya gelmeyi hedefliyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Biz bu dönem saha çalışmamızı, sohbetlerimizi, çat-kapı ziyaretlerimizi sandık esaslı yapıyoruz. Öncelikli olarak yüzde 25'ten az oy alınan sandıklara ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız buradaki seçmenden niye oy alamadığımızı tespit etmek, onların sorularına cevap vermek. Daha sonra da yüzde 25 ile yüzde 50 arasında oy aldığımız sandıklara ulaşacağız" dedi.