Bakan Soylu: PKK da bu ittifaka dahildir

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İçişleriBakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Soylu, 31 Mart seçimlerini bir beka meselesi olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi: "Birileri bunu hafife alır gibi görünüyorlar. Akıllarınca bu seçimi sadece basit bir yerel seçim gibi gösterip PKK'nın alenen sözcülüğünü yapan HDP ile ittifaklarını; FETÖ'den aldıkları moral desteği gizlemeye çalışıyorlar. Açıkça söylüyorum, 31 Mart seçimleri için bunların taktiği Ali Cengiz oyunudur. HDP ile açık, net, herkesin bildiği bir ittifak söz konusudur. Hiç kıvırmasınlar; HDP bal gibi zillet ve illet ismi neyse o ittifaka dahildir, dolayısıyla PKK da bu ittifaka dahildir" FETÖ'nün devam ettiğine ve hükümetin zayıflaması için pusuda beklediğine dikkati çeken Soylu, "FETÖ'ye yönelik bir büyük operasyon daha hazırlıyoruz. Akıllarını başlarından almazsak namerdiz. Bu memlekete sahip çıkacak evlatları var. Bir büyük operasyon daha hazırlıyoruz. Onların yaptıkları hileleri şeytanlar yapmaz. Öyle hileler ortaya koymuşlar, bu milletin evlatlarını öyle istismar etmişler. Bazıları acıyorlar. Ben de acıyanlara acıyorum. Bir sapığın peşine takılıp gitmek hele bütün bu anlayışı gördükten sonra hala orada ısrar etmek bu suçun ortağı olmaktan başka bir şey değildir. Gereğini yerine getireceğiz, bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkeden, kim ne yaparsa yapsın" ifadelerini kullandı.