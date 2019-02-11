Düğünde kavga çıktı 6 polıs yaralı

BUGÜN NELER OLDU

KOCAELİ'NDE, önceki akşam yapılan bir düğün sırasında 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen ve ortalığın nerdeyse savaş alanına döndüğü kavganın ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine ulaştı. Ancak birbirleri ile kavga eden gruplar, bu kez polislere saldırdı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda resmi ekip ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Uyarılara rağmen dağılmayan ve polis taş atarak saldırmaya devam eden gruba, yapılan müdahalede 7 kişi gözaltına alınırken, aralarında bir komiser yardımcısının da olduğu 6 polis memuru yaralandı. Polis ekipleri mahalleyi abluka altına alarak olayların daha da büyümemesi için bölgede tedbir aldı.