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’nün kripto mesajlaşanlarına operasyon: 57 gözaltı kararı

’nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock’un gerçek kullanıcılarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı. 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken şüphelilerden 16’sı gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 11.2.2019 10:23

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullanan üyelerine yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

57 GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgüt üyelerince kullanılan ByLock haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 57 şüpheli sahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

16 GÖZALTI

İstanbul merkezli Ankara, Adana, Hatay, Gaziantep, Çorum, Bayburt, Bursa, Karabük, Manisa, İzmir, Trabzon Afyonkarahisar, Samsun illeri olmak üzere toplam 14 düzenlenen operasyon kapsamında şu ana kadar İstanbul'dan 12 şüpheli, il dışından 4 şüpheli olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüpheliler yönelik yakalama işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

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FETÖ’nün kripto mesajlaşanlarına operasyon: 57 gözaltı kararı
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