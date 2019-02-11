Jandarmadan teröristlere büyük darbe!

Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri -30 dereceye varan soğuklar ve sert kış koşullarına rağmen düzenlediği operasyonlar ile terör örgütünün kırsal alandaki kış üstlenmesini sekteye uğrattı.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlenen 10 bin 659 operasyonda, 72 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda sığınak da imha edildi.

Bu sığınaklardaki mühimmat ve yaşam malzemelerine ise el konuldu.

Jandarma Komando ve JÖH birliklerinin 7 gün 24 saat esasına göre yürüttükleri terörle mücadele çalışmaları kış boyunca da devam etti.

-30 dereceye varan soğuklarda, yoğun kar yağışı altında ve sert kış koşullarına rağmen üst üste gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar neticesinde PKK'nın kış yapılanmasına izin verilmedi. Jandarma Komanda ve JÖH birliklerince, 16 Aralık 2018-05 Şubat 2019 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik 10 bin 659 operasyon gerçekleştirildi.



Örgütün barınma alanlarına yönelik yürütülen operasyonlar; Şırnak'ın Cudi Dağı, Gabar, Besta, Kato- Jirka, Faraşin Altındağlar, Siirt'in Herekol, Ciraf, Mişare, Hakkari'nin Çukurca Kazan Vadisi, İkiyaka Dağları, Kavaklı ve Buzul Dağları, Mardin'in Ömeryan, Bagok, Kerboran, Batman'ın Mava, Zori, Habizbina, Diyarbakır'ın Şenyayla, Hedik, Görese Dağı, Tunceli'nin Kutu Deresi, Aliboğazı, Mercan(Munzur), Bingöl'ün, Ortaçanak, Kızılağaç, Sağgöze, Bitlis'in Sehi, Manivan, Anadere, Kars'ın Çemçe-Madur, Ağrı ve Iğdır kırsallarında olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaştı. Ayrıca Karadeniz ve Akdeniz bölgesi kırsal alanlarında da terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonlar yürütüldü.

72 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bu operasyonlarda 72 terörist etkisiz hale getirilirken 135 sığınak/barınak/mağara da imha edildi.

Operasyonlarda; 89 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 737 kilogram patlayıcı madde, 41 adet piyade tüfeği , 2 adet ağır makineli tüfek, 9 adet roket atar, 76 adet el bombası, 1 adet havan, 7 tabanca, 13 bin 372 adet mühimmat, bin 125 patlayıcı madde amaçlı tüp ve yaklaşık 4 ton yaşam malzemesi ele geçirildi.