Başkan Erdoğan Kastamonu'da

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İstanbul'da helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

AK PARTİ BU YÜZDEN SALDIRI ALTINDA...

AK Parti Türkiye'nin alıcılarını kendi tarihine, medeniyetine ayarladığı için bu kadar saldırı altındadır. Geçtiğimiz 17 yılda gönül dünyamızı sonuna kadar açarak, tüm imkanları hareket geçirerek Türkiye şemsiyesini büyüttük. Halka tepeden bakanların aksine milletin üzerine irade tanımayarak demokrasimizi ileriye taşıdık. Gurur, kibir olmayacak dedik.

Her alanda potansiyelimize güvenerek ekonomimizi güçlendirdik. Oyunları bozarak, karanlık planları bozarak geleceği aydınlattık. Milletimizle birlik olduğumuz, insanlara güven aşıladığımız, devletimizi ayağa kaldırdığımız için bize düşman oldular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizi ayağa kaldırdığımız için bize düşman oldular"

BİZ TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTTÜK, GÜÇLENDİRDİK

Biz Türkiye'yi büyüttük, güçlendirdik. Kastamonuya son 16 yılda 15 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 971 adet yeni derslik yaptık. Bugün Kastamonu'da bir üniversite varsa bu AK Parti sayesindedir. Turizmi Kastamonu için gelir kapısı getirmeye kararlıyız. Sağlıkta 12'si hastane olmak üzere, 25 sağlık tesisini Kastamonu'ya kazandırdık.

Kastamonu'da uzun vadeli içme suyu sorununu çözmek için Kırık Barajını inşa ediyoruz. Çiftçimiz 781 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. 31 Mart çok önemli, sandıklara sahip çıkacağız.

Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de teröristleri kovaladık, kovalayacağız. PKK gibi bölücü, FETÖ gibi istismarcı, DEAŞ gibi proje örgütlerle ülkemizi esir almak istediler. Ama bırakmayacağız. İzlerini sürüyoruz. 17 yıllık iktidarımız hep bunlarla mücadele ile geçti. Aştığımız her engelin ardından, yenisi ile karşılaştık. Belediye Başkanı iken cezaevine yattık, çıktık. AK Parti'yi kurduk. Tek başına iktidar olduk, vesayeti kırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gıdada terör estirenlere gereken dersi vereceğiz

GIDADA TERÖR ESTİRENLERE GEREKEN DERSİ VERECEĞİZ

Baktılar kurla, faizle olmuyor ülkemizi soğan, patetes, biber, salatalık üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız tedbirlerle fırsatçıların bu hamlelerini boşa çıkardık. Tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduk. Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Temizlik ürünlerinden tutun marketlerde ne varsa onların da belli bir kısmını buralarda satmaya başlayacağız. Gıdada terör estirenlere gereken dersi vereceğiz. Milletimizin ekonomide yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmiyoruz. Teşviki desteği planlıyor ve uyguluyoruz.

CHP, IMF ile ilk anlaşmayı yapandır. Baharla birlikte sadece havalarda değil yüreklerde de bir ferahlık iklimine kavuşacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu'da önemli açıklamalarda bulundu