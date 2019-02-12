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Turgutlu ilçe yönetimi görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi () Turgutlu İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alındı. CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı'na CHP Genel Merkezi tarafından Orhan Eratıcı atandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 17:55 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 17:56
CHP Turgutlu ilçe yönetimi görevden alındı

SEÇİMLE GELDİ, GÖREVDEN ALINDI

CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı için 10 Aralık 2017'de yapılan seçimini kazanarak başkanlığa seçilen Yakup Çilel ve yönetimi, CHP Genel Merkezi'nce görevden alındı. Kararın ise CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından tebliğ edildiği belirtildi. Çilel'in yerine, ilçe başkanlığına CHP Genel Merkezi tarafından Orhan Eratıcı atandı.

"NEDEN GÖREVDEN ALINDIĞIMI BİLMİYORUM"

Görevden alınan Çilel, "Ben neden görevden alındığımı bilmiyorum" dedi. CHP Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın ise "Çilel ile uyum içerisinde çalışamıyorduk" dedi.

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CHP Turgutlu ilçe yönetimi görevden alındı
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