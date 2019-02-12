CHP Turgutlu ilçe yönetimi görevden alındı

SEÇİMLE GELDİ, GÖREVDEN ALINDI

CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı için 10 Aralık 2017'de yapılan seçimini kazanarak başkanlığa seçilen Yakup Çilel ve yönetimi, CHP Genel Merkezi'nce görevden alındı. Kararın ise CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından tebliğ edildiği belirtildi. Çilel'in yerine, ilçe başkanlığına CHP Genel Merkezi tarafından Orhan Eratıcı atandı.

"NEDEN GÖREVDEN ALINDIĞIMI BİLMİYORUM"

Görevden alınan Çilel, "Ben neden görevden alındığımı bilmiyorum" dedi. CHP Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın ise "Çilel ile uyum içerisinde çalışamıyorduk" dedi.