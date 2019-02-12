Elazığ'da sosyal medyadan terör propagandasına 10 gözaltı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ile Karakoçan, Kovancılar ve Arıcak ilçelerinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaştıkları yazı, fotoğraf ve görüntülerle terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 10 zanlı yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.