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'dan "tanzim satış" açıklaması

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş artışa dur demek için tanzim satış uygulaması başlatıldı. Böylece vatandaşlarımızın ürünlere daha uygun fiyatlarda erişimi mümkün hale geldi. Devletimiz Miletinin yanında olmaya devam edecek." dedi.

Giriş Tarihi: 12.2.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 17:43
Fahrettin Altun'dan tanzim satış açıklaması

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş artışa dur demek için tanzim satış uygulaması başlatıldı. Böylece vatandaşlarımızın ürünlere daha uygun fiyatlarda erişimi mümkün hale geldi. Devletimiz Miletinin yanında olmaya devam edecek." dedi..

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Fahrettin Altun'dan "tanzim satış" açıklaması
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