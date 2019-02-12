Fahrettin Altun'dan "tanzim satış" açıklaması

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş artışa dur demek için tanzim satış uygulaması başlatıldı. Böylece vatandaşlarımızın ürünlere daha uygun fiyatlarda erişimi mümkün hale geldi. Devletimiz Miletinin yanında olmaya devam edecek." dedi..

Sebze-meyve fiyatlarındaki fahiş artışa dur demek için tanzim satış uygulaması başlatıldı.



Böylece vatandaşlarımızın ürünlere daha uygun fiyatlarda erişimi mümkün hale geldi.



Devletimiz Miletinin yanında olmaya devam edecek. pic.twitter.com/nok06HnUmD — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 12 Şubat 2019