"FETÖ'cü Adil Öksüz'le dolandırdılar"

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı kadının kimliğini kopyalayan Suriyeli bir kişinin FETÖ'cü Adil Öksüz'le görüştüğünü ancak telefonun sinyal vermediği için Göktürk'teki dairenin satılamadığını belirterek dairesini acele satmasını istediler. Dolandırıcılar evini yarı fiyatına sattırdıkları yaşlı kadından bir dairesini daha satmasını istediler. İkinci evinin de sattırılmak istenmesi üzerine dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın savcılığa suç duyurusunda bulunurken, evini sattığı Hakan G.'ye zararının karşılanması için 200 bin liralık dava açtı.

CUMHURBAŞKANI OPERASYONU TAKİP EDİYOR OYUNU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunan Güner Zöngür'ün dilekçesindeki iddialara göre dolandırıcılar 4 ay önce yaşlı kadının 0531 45...numaralı telefonunu aradı. Güner Zöngür'ün kimlik bilgilerini aktaran gizemli şahıs, daha sonra telefonu 241....sicil numaralı olduğunu söyleyen sahte polis Kenan Yalçın'a verdi. Sahte polis Kenan Yalçın, telefonda Suriyeli bir şahsın yaşlı kadının kimliğini kopyaladıktan sonra adına hat çıkardığını ve bu hat ile FETÖ'cü Adil Öksüz'le görüştüğünü söyledi. Sahte polis daha sonra bir kuyumcudan Güner Zöngür'ün kredi kartı kopyalanarak alışveriş yapıldığını, bankadan kredi çekmeye çalışıldığını, ayrıca Göktürk'teki evinin de 6 ay önce satışa çıkarıldığını anlattı.

Sahte polis yaşlı kadının telefonunun sinyal vermediği için Göktürk'teki evin satışının yapılamadığını da telefonda anlattı. Zöngür şikâyetinde, "Bana telefonumu kapatmamamı, Cumhurbaşkanı'nın bu operasyonu takip ettiğini, bana haber vereceklerini söylediler. Takip edildiğimi ve beni koruma altına alacaklarını anlattılar.

Sonra yine beni arayarak Göktürk'te bulunan emlakçılara giderek evimi satmamı ve emlakçıları dolaşmamı istediler. Ben de dairemi 340 bin liraya sattım. Şüpheliler bana bu olaylar sırasında bir telefon ve 100 lira da para verdiler. Sonradan bir evimi daha satmaya çalıştıklarında durumu anladım. Beni bu şekilde dolandırdılar" dedi.

EVİ YARI FİYATINA SATTIRDILAR

Güner Zöngür de ikinci defa başka bir evinin sattırılmak istenmesi üzerine dolandırıldığını anlayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu arada yaşlı kadının avukatı Gülay Erinan, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Göktürk'te yarı fiyatına sattığı evden zararının karşılanması için dava açtı. Müvekkilinin yalnız yaşayan, çocuğu olmayan yaşlı bir kadın olduğunu dava dilekçesinde anlatan avukatı, 4 ay önce polis olduklarını söyleyen kimliği belirsiz kişilerin müvekkilini cep telefonundan aradıklarını belirtti.

Dilekçede, "Telefondaki kişiler, Cumhurbaşkanımızın da bu operasyonu takip ettiğini belirterek müvekkilimi Göktürk'te bulunan bir emlakçıya yönlendirmişlerdir. Müvekkilimin piyasa değeri 600-700 bin lira olan evi, 26 Aralık 2018 günü 340 bin liraya davalı Hakan G.'ye sattırılmıştır. Telefon dolandırıcılığı kurbanı olan müvekkilim, kendilerini polis olduğunu söyleyen kişilerin kurduğu baskı ve korkunun tesiri ile evini değerinin çok altında davalıya satmıştır. Bilirkişi incelemesiyle evin gerçek değeri ortaya çıkacaktır. Aradaki fark olarak şimdilik 200 bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.