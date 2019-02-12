Gaziosmanpaşa'da EYP patladı, bir iş yerinin camları kırıldı

Olay, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde sabaha doğru meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, EYP'yi bir iş yerinin önüne bıraktı. EYP'nin infilak etmesi sonucu iş yerinin camları kırıldı. Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve bomba uzmanları da olay yerinde delil araştırması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da EYP patladı, iş yerinin camları kırıldı!