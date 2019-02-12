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Son Dakika: Belediye Başkanı Kesimoğlu, 'den istifa etti

tarafından, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu aldığı son dakika kararı ile, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Kesimoğlu açıklamasında "Son günlerde hem Kırklareli'nde hem de yıllarımı verdiğim partim CHP'de yaşanan, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partimden istifa ediyorum" dedi. Gelen son bilgilere göre Kesimoğlu'nun istifasının 50 partili daha CHP'den istifa etti.

Giriş Tarihi: 12.2.2019 14:55 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 17:44
Son Dakika: Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, CHP'den istifa etti

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde partisinden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, aldığı son dakika karar ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Siyamoğlu yaptığı açıklamada, CHP içerisindeki parti içi krize de dikkat çekti.

Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partisinden istifa ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili daha sonra basın toplantısı da düzenleyeceğini ifade eden Kesimoğlu, "Son günlerde hem Kırklareli'nde hem de yıllarımı verdiğim partim CHP'de yaşanan, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kesimoğlu yeniden aday gösterilmemesi üzerine iki hafta önce düzenlediği açık hava toplantısında CHP Genel Merkezi'nin kararını tanımadığını belirterek "kılıç yarası" aldığını belirtmişti.

"Bu şarkı burada bitmez, kenara çekilmeye hiç niyetim yok" diyen Kesimoğlu, seçimlere katılacağı sinyalini vermiş.

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Son Dakika: Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, CHP'den istifa etti
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