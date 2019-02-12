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merkezli / operasyonu! 12 kişi gözaltında

merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 10:46
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 12 kişi gözaltında

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 12'si muvazzaf, 2'si açığa alınan, 2'si emekli askeri personel olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova, Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 12 askeri personel gözaltına alındı.

Firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 12 kişi gözaltında
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