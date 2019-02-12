Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 12 kişi gözaltında

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 12'si muvazzaf, 2'si açığa alınan, 2'si emekli askeri personel olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova, Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 12 askeri personel gözaltına alındı.

Firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.