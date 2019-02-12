Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı: Geride bıraktığımız 3 haftalık süre zarfında PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda;Toplam 56 terörist etkisiz hale getirildi.
Giriş Tarihi: 12.2.2019 15:09Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 16:33
Milli Savunma Bakanlığı: "Geride bıraktığımız 3 haftalık süre zarfında PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda;Toplam 56 terörist etkisiz hale getirildi."