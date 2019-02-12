PKK’ya destek bildirisine imza atan öğretim üyesine ders gibi ceza

1128 Akademisyen tarafından imzalanan ve terör örgütü PKK'ya destek içerikli olduğu belirtilen "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlaması kapsamında yargılanan Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülsün Güvenli hakkında ağır ceza mahkemesinden karar çıktı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bügün 4. Duruşmada hakim karşısına çıkan Güvenli atılı suç kapsamında 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Mahkemede verilen ceza ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken Gülsün Güvenli'ye ilginç bir yükümlülük verdi.

Mahkeme kararına göre Gülsün Güvenkli hendek kalkışması sırasında şehit düşen özel harekat komiseri Ahmet Çamur'un eşine başsağlığı ve taziye ziyaretinde bulunmakla yükümlü tutuldu. Mahkeme kararına göre Güvenli, şehit baş komiserin hakim eşi Gökçen Çamur'a başsağlığı ve taziye ziyareti gerçekleştirecek.

Gülsün Güvenli söz konusu karara 7 gün içerinde bir üst mahkemede itiraaz edebilecek.