AK Parti seçim bürosuna hain saldırı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da, AK Parti Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'nin seçim bürosuna maskeli kişilerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Seçim bürosunun camları kırılırken, bu sırada toplantı halinde bulunan yaklaşık 15 kişi yara almadan kurtuldu. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, olaydan sonra ara sokaklara kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Partililerden Hayriye Yılbaşı ise "Başkanımızı dinlerken bir anda gözüm dışarıda bir çocuğa takıldı. Çocuk gidip geldi. Daha sonra kar maskeli geldi. Kar maskeli geldikten sonra patlama oldu" dedi. Yeni, 25 Ocak'ta Seyhan'daki bir restoranda düzenlenen toplantıda yanına gelen M.A. tarafından bıçaklanmıştı.