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merkezli operasyonu

Farklı illerdeki soruşturmalarda aranan 14 şüpheli Mersin'de yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 11:12
Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin Ankara merkezli 76 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Mersin'de 14 zanlı daha gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, farklı illerdeki soruşturmalarda aranan 16 şüphelinin, Mersin'de ikamet ettiği tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonlarda zanlılardan 14'ü yakalandı.

Ekiplerin, 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Kentte, dün yapılan eş zamanlı operasyonlarda da Mersin'de görev yaptığı sırada sınavı kazandıkları belirlenen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 14 zanlıdan 12'si yakalanmıştı.

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Ankara merkezli FETÖ operasyonu
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