Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Mamak Belediyemiz toplam yatırım bedeli 74,5 trilyon lira olan 11 projeyle yatırım bedeli 43,5 bedeli olan 163 parkı hizmete kazandırdı. Üreyir Millet Bahçesi'nin birinci etabı, Ali Kuşçu Merkezi özellikle ön plana çıkıyor. 2 milyon metrekareyi geçecek Üreyir Millet Bahçesi yaklaşık 250 bin metrekareden oluşuyor. Üyerir'in eski hali Üyerirliler çok iyi biliyor. Mamak'lı kardeşlerim burada yeşilin ve mavinin arasında temiz ortamda sevdikleriyle beraber güzel vakit geçirebilecek. Anneler yavrularıyla birlikte burada eğlenebilecek. İçinde Millet Kütüphanesiyle birlikte burada derslerini çalışabilecekler.

MAMAK BELEDİYEMİZE BU HİZMETLERİ İLÇEMİZE KAZANDIRDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi kendi alanında ülkemizin tek kapsamlı tesisidir. Kıbrıs Aile Gençlik ve Ticaret Merkezi ise 12 bin metrekare kapalı alanıyla ilçe sakinlerimize hizmet vermektedir. Ayrıca Gazeteci Hasan Tahsin, Şehit Erhan Yıldırım İmam Hatip Okulu'nun ve Abidinpaşa Anadolu lisesi'nin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Mamak Belediyemizi, Ankara Valiliğimizi bu güzel hizmetleri ilçemize kazandırdıkları için tebrik ediyorum.

"Yıkım ittifakı sizlerle hesaplaşmak için gün sayıyor"

CHP'NİN BAŞINI ÇEKTİĞİ YIKIM İTTİFAKI SİZLERLE HESAPLAŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Mamak'ın kalkınma yolunu sürdürebilmesi için 31 Mart kavşağını da başarılı bir şekilde geçmemiz gerekiyor. 31 Mart seçimlerinde tarihi bir zaferle şart. CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. Sizlerle hesaplaşmak için adeta gün sayıyor. Yanlarına kimi almışlar?

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİNİ YANLARINA ALARAK...

Kandil'den verilen emirlerle bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'yi almışlar, İYİ Parti'yi almışlar. 16 Nisan halkoylamasında milleti İzmir'de denize dökmekten bahsediyorlardı, şimdi de mezar kazmaktan bahsediyorlar.

3-5 OY DAHA FAZLA ALMAK İÇİN TERÖRÜN UZANTISIYLA PAZARLIK YAPTILAR

Geçenlerde birisi şahsımı, ipe götürmekle, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar zıvanadan çıktı. 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi kirli pazarlıklarla yapmaya çalışıyorlar. Bu uğurda ne kadar ilke, değer, insani hassasiyetleri varsa hepsini bir tarafa bıraktılar. 3-5 oy daha fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular. Son birkaç aydır dönen dolapları eminim sizler yakından takip ediyorsunuz. Türk siyaseti açısından yüz kızartıcı pazarlıklara şahit oluyoruz.

CHP GENEL BAŞKANI YARDIMCILARI BU DURUMA İSYAN EDİYOR Bizler MHP ile Cumhur İttifakı olarak beraberiz. Karşımızda CHP, HDP bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı, İYİ Parti, Saadet. Bunlar da dörtlü mâlum Zillet İttifakı, İllet İttifakı. Bu partinin çoğu belediye başkan adaylarını maalesef delegeler, partiler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor. CHP Genel Başkanının yardımcıları bu duruma isyan etmeye başladı. İmamı Gazali Hazretleri, eğri ağacın doğru gölgesi olmaz diyor. Bunların doğru bir işleri, millet ve memleket faydasında tek bir projeleri yok.

CHP BAKIMSIZLIK, BAŞARISIZLIK, BECERİKSİZLİK DEMEKTİR

Özellikle gençlerimizin bunları çok iyi öğrenmesini istiyorum. Gençler, CHP ne demektir biliyor musunuz? CHP çöp, çukur, çamur demektir. CHP yokluk, yoksulluk, yolsuzluk demektir. CHP hırsızlık, haksızlık, hukuksuzluk demektir. CHP kavga, kaos, kutuplaşma demektir. CHP bakımsızlık, başarısızlık, beceriksizlik demektir. Allah bu memleketi CHP'nin ve yıkım ittifakının eline düşmekten korusun. Bunlara 3 koyun verseniz şu Çubuk çayının kenarında güt deseniz, inanın bana bunu bile beceremezler kaybedip gelirler.

TÜRKİYE'Yİ 3,5 KAT BÜYÜTTÜK. ŞU ANDA 168 MİLYAR İHRACATIMIZ VAR

Biz Türkiye'yi tüm Türkiye'yi kalkındırmanın hayalini kuruyoruz. Biz ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmanın gayreti içerisindeyiz. 16 yıl boyunca laf değil iş ürettik. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Şu anda 168 milyar ihracatımız var. IMF biz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar borcumuz vardır. IMF'ye bu ülkeye teslim eden CHP. Biz IMF olan borcu bitirdik, şimdi bizim borcumuz falan yok ilişkimizi kestik. Şehirlerimiz için hedefler belirledik, vizyon çizdi.

HASEKİ'NİN BAŞARILARINI KAYSERİLİLERE SORUN...

Ankara'da Çevre Şehircilik Bakanımız, daha önce 5 dönem Kayseri'de büyükşehir belediye başkanı yapmış olan Mehmet Özhaseki beyefendi kardeşimizi Ankara'ya büyükşehir belediye başkanı olarak gösterdik. Haseki'nin başarılarını Kayserililere sorun. Şimdi bu büyük birikimi Ankara'ya kazandırıyoruz. Muhatabı kim, rakibi kim? Bundan önce girdi kazanamadı. Ondan önce Beypazarı'ydı. Yahu Beypazarı ile Kayseri büyükşehir mukayese edilebilir mi? Birisi büyük şehir diğeri Ankara'da bir ilçemiz.

ELELE VERECEĞİZ 31 MART AKŞAMI CUMHURU TAÇLANDIRICAĞIZ Cumhur ittifakında kim var? AK Parti var. Kim var MHP var. Şimdi ben AK Partili ve MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. En ufak fire vermeden adayımıza sahip çıkacağız. Elele vererek cumhuru Ankara'da yerel yönetimde iktidara getirmemiz lazım. Büyük yatırımlar, ilçe, büyükşehir ve iktidarda da biz varız. Bütünleşeceğiz. İktidar, büyükşehir, ilçe. Elele vereceğiz, kapı kapı dolaşacağız ve inşallah 31 Mart akşamı Cumhuru taçlandıracağız.

KAZANDIĞIMIZ DAVALARIN HADDİ HESABI YOK

Ben İstanbul gibi bir şehrin 4,5 yıl belediye başkanlığını yaptım. 11,5 yıl Başbakanlık yaptım. ondan sonra da Cumhurbaşkanlığı yaptım. Sizler beni bu göreve getirdiniz. Bay Kemal davalar açtı. Bütün davaları da kaybetti mi? Birinden 1,5 milyon birinden 1 milyon. Kazandığımız davaların haddi hesabı yok. Şimdi beyefendi ödeyemiyormuş. Bunun için CHP'li vekilleri Bay Kemal'in yargıdaki bu borçlarını ödeme sandığı kurdular. Yardım sandığıyla bunu ödemeye çalışıyorlar. Daha dur bakalım bu işin başı. Her konuşmanda bir açık veriyorsun.

Başkan Erdoğan Mamak'ta toplu açılış töreninde konuştu