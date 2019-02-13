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Başkan Erdoğan yarın Soçi'ye gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı , "" konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere yarın Soçi'ye gidecek. Zirvede, platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasına yönelik sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilecek

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 16:27
Başkan Erdoğan yarın Soçi'ye gidecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yapılacak "Suriye" konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak.

Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasını teminen sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili temaslarında, Rusya Federasyonu ve İran'la ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.

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Başkan Erdoğan yarın Soçi'ye gidecek
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