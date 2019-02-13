Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aile içindeki sıkıntının bize etkisi neyse esnaftaki sıkıntının etkisi de aynıdır. Geçmişte gıda sektöründe esnaflık yapmış biri olarak sizi en iyi ben anlarım.

17 yıldır esnaf ve sanatkarımıza en güzel hizmeti getirmeye gayret ettik. Esnafımıza bugüne kadar 100 milyar lira kredi verdik. Kooperatif kefaletli kredilerde kanuni takip alacağının sıfıra yakın olması hamdolsun esnaf ve sanatkarımızın ahlakına işaret ediyor.

Sıkıntılı dönemlerde esnaf ve sanatkarlarımızın borçlarını yeniden yapılandırarak önlerini görmelerini temin ettik. Küçük sanayi sitelerinin inşasında TOKİ'yi etkin olarak kullanıyoruz.

Vergisini düzenli ödeyen esnafa 5 puan indirim yaptık.

"Esnafın dirliği,huzuru, refahı, mutluluğu bizim için çok önemlidir"

FIRSATÇILIK YAPMAYA KALKANLARA MEYDANI BIRAKMADIK

Yurt içi ve yurt dışından yapılan her hücuma sizlerle birlikte göğüs gerdik. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük.

Fırsatçılar her yerde karşımıza çıkabiliyor. Siyasette de ticarette de fırsatrçılara karşı mücadele ediyoruz. Milletimiz günlük hayatını doğrudan etkileyen fırsatçılar karşısında çok öfkeli. İşte bu yüzden tanzim satış kararını verdik.

"Fırsatçılık yapmaya kalkanlara meydanı bırakmadık"

TANZİM SATIŞIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA: BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE BELEDİYELERİMİZLE BİRLİKTE...

Bu simsarların vatandaşımıza yüksek fiyattan mal satmasını engellemek için bu kararı aldık. Bundan sonraki süreçte oturup konuşup bu işleri belki de belediyelerimizin koordinesinde sizlerle birlikte en ücra köşelerine kadar yapma adımlarını da atabiliriz.

Bizim derdimiz vatandaşımıza ucuz ürünü satabilmektir.

Tanzim satışı fahiş fiyat artışlarının olduğu temizlik ürünleri ve bakliyata da genişletmeyi düşünüyoruz.

İŞLERİN NORMALE DÖNDÜĞÜNÜ GÖRDÜĞÜMÜZDE...

İşlerin normale döndüğünü gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere gerek kalmayacak. Bizim işimiz zaten bu değil ki. Biz şu anda bu işi yoluna sokalım diye bu adımları attık.

ŞİMDİ ZİNCİR MARKETLER DE FİYATLARI İNDİRMEYE BAŞLADI

Şimdi zincir marketler de fiyatları indirmeye başladı. Baktık ki sistem tam oturmadı belediyelerimizin riyasetinde sizlerle iş birliği içinde yeni bir yol haritasıyla en ücra köşeye kadar dağıtım mekanizmasını güçlendirerek bu adımları atacağız.

Bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız.

"Bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız"

STOKLARDA BUNLARI ÇÜRÜTTÜLER

Bu devlet bu millet tarihinde 1915'te Çanakkale'de bir tas çorbayı kardeşi Mehmet ile paylaşan bir kültürün mensubudur. Bizim karşımıza patates, domates, patlıcanla çıkanlar inanın stoklarda bunları çürütmüşlerdir. Bunları yakaladık.

Çıkmış bir genel başkan bayan "ben bunları birbirine karıştırıyorum" diyor. Sen siyaseti birbirine karıştırıyorsun.

Milletimizin üst üste yaşananlar seçimler sonrası yorulduğunu biliyoruz. İnşallah Türkiye 31 Mart seçimleri sonrası 4,5 yıl kesintisiz bir istikrar dönemine kavuşacaktır.