BUGÜN NELER OLDU

İçışleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kalecik ilçesinde AK Parti seçim bürosu açılışına katıldı. Soylu, geçen hafta yakalanan bomba yüklü araçla ilgili şu bilgileri verdi: "DEAŞ ile PYD/ PKK birbirini vuruyorlardı değil mi, bize öyle anlattılar. Amerika PYD ile işbirliği yapacak DEAŞ'ı vuracak. Bombalı aracı Türkiye'ye getiren bir DEAŞ'lı. Neyin karşılığında olduğunu biliyor musunuz? Türkiye'de bombayı patlatacaklar, güya PYD/PKK'nın elindeki 100 esiri alacaklar. Vilayeti söylemiyorum, büyük bir vilayetimiz. PKK diyor ki, 'Sen bombayı şuraya getirip, bırakacaksın, zaman ayarlı orada patlayacak.' Talimatı veren PKK/PYD. Peki bu talimatı yerine getiren kim DEAŞ. Deyrizor'da petrolü paylaşan kim? PKK, petrolü çıkarıyor, DEAŞ üzerinden PYD petrolü çıkarıyor, DEAŞ üzerinden petrolü başka noktalara taşıyor, parayı paylaşıyor." ANKARA