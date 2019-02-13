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CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı , afişi görünsün diye ağacı kestirdi

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı , astırdığı afişin daha iyi görünebilmesi için önündeki ağaçları kestirdi. Çerçioğlu'nun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Giriş Tarihi: 13.2.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 12:07
CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, afişi görünsün diye ağacı kestirdi

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu skandala bir eyleme imza attı. Çerçioğlu yerel seçim çalışmaları kapsamında astırdığı bir afişin daha iyi görünebilmesi için önündeki ağaçları kestirdi..

Alınan bilgiye göre Nazilli ilçesinde İstiklal Mahallesi, Ordu Caddesi üzerindeki bir binanın dış cephesine belediye görevlileri tarafından Çerçioğlu'nun seçim propaganda afişi asıldı. Afiş asıldıktan sonra cephesindeki ağaçların afişin önünü kapattığının fark edilmesi üzerine buradaki birçok ağaç kesildi.

CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, seçim afişi görünsün önündeki diye ağaçları kestirdi!


AK PARTİ MKYK ÜYESİ'NDEN GEZİ ÇIKIŞI

Olaya itiraz eden mahalle sakinleri ve zabıta görevlileri arasında gerginlik yaşandı. AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Gezi eylemleri sürecinde Aydın'daki gösterilerde en ön sıralarda boy gösteren hanımefendi, kendi menfaati uğruna şimdi kaç ağaç kestiğini açıklasın" dedi.

Bu arada Aydın Büyükşehir Belediyesi Hukuk Daire Başkanlığı ise söz konusu yerde ağaç kesiminin yapılmadığını iddia etti.

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CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, afişi görünsün diye ağacı kestirdi
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