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'nün "mahrem imamı"na 15 yıl hapis

'nün jandarmadaki yapılanmasında "mahrem imam" konumunda bulunan 'a, terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 18:02
FETÖ'nün mahrem imamına 15 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında "mahrem imam" konumunda bulunan Abdulkadir Erdoğan, terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanık ve avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunması alınan sanık, üzerine atılı suçu reddetti ve beraat talebinde bulundu.

Soruşturma safhasındaki itiraflarını reddeden Erdoğan, terör örgütüyle ilgisinin olmadığını savundu.

Sanığın son sözlerini dinledikten sonra hükmü açıklayan heyet, Abdulkadir Erdoğan'a terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

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FETÖ'nün "mahrem imamı"na 15 yıl hapis
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