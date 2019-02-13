‘Her İstanbullu 750 metrede metroya ulaşacak’

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kazanması halinde her İstanbullunun evinden çıktıktan sonra 750 metre sonra metro istasyonuna ulaşacağını söyledi.

Özel bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İSTANBULLU EVİNDEN ÇIKTIKTAN 750 METRE SONRA METRO İSTASYONUNA ULAŞACAK

Buraya gelmişsem İstanbul'a borçluyum. İstanbul 2003 Kasım'da beni milletvekili seçti. Bakan oldum, TBMM Başkanı oldum. İstanbul beni seçti. Bir yola çıktım, İstanbullular destek verirse belediye başkanı olduğumda borcumu ödeme gibi yükümlülüğüm var. İstanbul'da en önemli sıkıntı toplu ulaşım altyapısının yetersizliği. Şu anda raylı sistemin payı artı otobüs, metrobüs yüzde 18. Bunlar yapıldığında hedefimiz yüzde 48,5. İstanbullu evinden çıktıktan 750 metre sonra metro istasyonuna ulaşacak. Ben bunu vaat ediyorum.