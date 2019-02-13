Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis'le görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut meseleler ele alındı.

Akar ve Apostolakis, teknik çalışma grupları kurularak güven artırıcı önlemlerin de dahil olduğu hususlar üzerinde çalışması konusunda mutabık kaldı.

Açıklamada, "Komşu ve müttefik iki ülke olarak teknik çalışma grupları kurulması ve bu grupların güven artırıcı önlemler de dahil olmak üzere, bu meseleler üzerinde çalışması konusunda mutabık kalındı." ifadesi kullanıldı.