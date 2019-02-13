İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) bünyesinde faaliyet gösterdiği ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü protesto için eylem hazırlığında olduğu tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 19 zanlıdan 12'sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 7 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.