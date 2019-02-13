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'de / operasyonu!

'de terör örgütü / propagandası yaptığı iddia edilen 9 kişi yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 10:20
Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu!

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 10 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gebze, Darıca ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP İl Eşbaşkanı L.A'nın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada, bazı dokümanlara el konuldu.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu!
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