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'da terör operasyonu! 9 kişi yakalandı

'da terör örgütü /'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 12:12
Şanlıurfa'da terör operasyonu! 9 kişi yakalandı

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Şanlıurfa'da terör operasyonu! 9 kişi yakalandı
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