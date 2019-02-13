Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Suriye sınırında menfeze gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu

sınırında menfeze gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu

'de sınırında bir menfezde 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 10:19
Suriye sınırında menfeze gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarı çalışmalar sonucu 10 Şubat'ta Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan bir bölgedeki menfeze silah ve mühimmat bırakılacağı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine sınır hattındaki aramada beton bloklar altından geçen menfez içerisine gizlenen, üzeri bez torbayla sarılı 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 şarjör, 2 cep telefonu, 2 SIM kart ele geçirildi. Malzemeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alındı.

Bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler kararlılıkla devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye sınırında menfeze gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN