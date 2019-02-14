40 günlükken misafirin öptüğü Ecrin ağır engelli

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da, Bilnur ve Metin Aydın çiftinin 3 çocuğundan 9 yaşındaki Ecrin, 40 günlükken eve gelen misafirin öpmesi sonucu "pnömokok" virüsü kaptı. Ecrin virüsün yol açtığı menenjit ve sonrasında gelişen "serebral palsi" hastalığına yakalandı. Ölümden dönen Ecrin Aydın, ağır engelli oldu. Anne Bilnur Aydın yaşadıkları süreci şöyle anlattı:Kızım, misafirlerimizden kim olduğunu bilmediğimiz, ağzında uçuk veya zatürresi olan birinin öpmesi sonucu virüsü kaptı. O süreçte kızımın 3 kez kalbi durdu. Tekrar çalıştırdılar. Kızıma "Asla yaşamayaz,ölünce haber veririz" demişlerdi ve şu anda o çocuk benimle. Ve bu sene 10'uncu yaşını kutlayacağız. Doktorları bile Ecrin'in son halini görünce şaşırıyor.Geçen sene omurganın eğriliği ile ilgili bir ameliyat geçirdi. Ankaragücü Kulübü'nün desteğiyle ameliyatımızı yaptırdık. Fizik tedavi süreci devam ediyor. Kısıtlı da olsa adım atmaya ve ayakta durmaya başladı.İki oğlum daha var. Evde yaptığım yemekleri sosyal medya üzerinden satarak kızımın tedavisine katkı sağlıyorum. Daha çok yaprak sarması, erişte, tarhana ve reçel yapıyorum. Belediyede işçi olan eşime de destek oluyorum.Ecrin Aydın'ın Nöroloji Doktoru Zeynep Selen Karalök ise "Bebeklerin bağışıklık sistemleri, ilk aylarda çok düşük olduğu için enfeksiyonlara açık oluyorlar. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu hastalığı olan kişiler tarafından bebekle yakın temasta bulunulursa, bu mikrop bebeğe geçiyor ve sonrasında da beyin iltihabı gibi durumlara neden olup engelli bırakabiliyor" diye konuştu.