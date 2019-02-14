Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede

'da şüphelisi 9 kişi adliyede

'da, / terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 11:17
Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede

Ankara merkezli 76 ilde başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman'da 14'ü komiser yardımcısı, 2'si sivil olmak üzere 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 2 sivil ile 1'i aktif görevde olan 14 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Emniyette sorgulaması tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi, 6 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN