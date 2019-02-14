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Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

ile Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor. Erdoğan, görüşme öncesinde "YPG/PYD Fırat'ın doğusu temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz" açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 14.2.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 14:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.

Görüşme öncesi Erdoğan açıklama yaptı:

YPG/PYD Fırat'ın doğusu temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz. Güvenli bölge konusunun ayrıntılarını ABD ile görşümeye devam ediyoruz. Rusya ile eşgüdüm halinde hareket etmeyi arzu ediyoruz. İdlib'de Rusya'dan beklentimiz varmış olduğumuz anlayışa devam edilmesi. Anayasa komitesine dair tıkanıklığın artık aşılması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme başladı

PUTİN: SURİYE'DEKİ HEDEFLERE UZLAŞIYLA ULAŞABİLİRİZ

Rusya Devlet Başkanı Putin de "Türkiye ile birlikte Suriye'de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz, Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye'de önemli mesafe katettik" diye konuştu.

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Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
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