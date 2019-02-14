CHP'li başkan Özlem Çerçioğlu'ndan çalışanlara tehdit: Konuşanı işten atarım!

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi, skandala imza attı. Başkan Özlem Çerçioğlu, kadın personeli, "Hamile kalırsanız işten atarım" diye uyardı. Çerçioğlu, iki kişiyi görevlendirip gebe operasyonu başlattı. Vural Tüzen ve Mefkure Karabıyık'tan oluşan "hamile timi" tarafından belirlenen 6 kadın işten atıldı. TAKVİM skandalı yazdı.





MESAJLA KORKUTUYOR



Panikleyen Çerçioğlu ise bu kez Karabıyık aracılığıyla kadınlara mesaj gönderip korkutmaya başladı. Personele zorla Facebook'tan "İşten çıkartılmadık" şeklinde yorum yaptırıldı. Buna uymayan kadınların ise işten atılacağı vurgulandı. Çerçioğlu ayrıca yalan röportajlar yaptırıp "Baskı yok" haberleri yaptırdı. Mağdurlar sessiz kalmadı. Yaşadıkları tehdidi sosyal medya aracılığıyla birbirleriyle paylaştı..



(Pilates eğitmeni Seher Yaşat (fotoğraftaki), Duygu Yanar, Fevziye Eroğlu, Yasemin Acarkaptan ve Sevcihan Aslaneli adlı kadınlar hamile kaldıkları için işten atıldı.?.)

HEPSi BiLiYOR TÜRKAN ABLA



İşten atılan kadınlardan biri de Pilates Eğitmeni Seher Yaşat'tı. Daha önce Aydın merkezden Germencik'e sürülen Yaşat ile Türkan Öztaş Öztürk arasındaki sosyal medya yazışmaları ortaya çıktı: Öztürk: Mefkure Karabıyık hamile kalınmayacak diye defalarca uyarıda bulunuyordu. Şimdi "yorum yapın" diye talimat verdi. Yaşat: Türkan ablacım hepsi biliyor hepsi. Hele benim durumu bilmeyen yok. Vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum..

İŞTE MAĞDURLARDAN GELEN MESAJLAR:



