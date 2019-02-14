Dertlere çözüm için işbirliği yapalım

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan,Türkiye'de görev yapanyabancı misyon şeflerinineşlerine CumhurbaşkanlığıKülliyesi Kış Bahçesi'ndeyemek verdi. Yemekte birkonuşma yapan EmineErdoğan, kültürlerarası iletişiminönemine dikkat çekerekmisyon şefleri ve eşlerininkültürel iletişiminanahtarı olduğu vurgusunuyaptı. Erdoğan, dünyadayaşanan çatışmalaradikkat çekerek "Hepimizgüçlerimizi insanlık içinbirleştirsek, emin olundünya başka bir yer olur.Çocukları ana-babasız,insanları vatansız bırakançatışmalar yaşanıyor.Afrika'da sömürülen kadınlar,Yemen'de çile çekenanneler, Suriye'de göç yollarındayaşam savaşı verençocuklar... İnanıyorum ki,bir gün her birinizle insanlığındertlerine çözüm olabilecekişbirlikleri yapacağız.Bu konuda umudum tamdır"dedi.