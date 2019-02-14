Dertlere çözüm için işbirliği yapalım

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan,
Türkiye'de görev yapan
yabancı misyon şeflerinin
eşlerine Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi Kış Bahçesi'nde
yemek verdi. Yemekte bir
konuşma yapan Emine
Erdoğan, kültürlerarası iletişimin
önemine dikkat çekerek
misyon şefleri ve eşlerinin
kültürel iletişimin
anahtarı olduğu vurgusunu
yaptı. Erdoğan, dünyada
yaşanan çatışmalara
dikkat çekerek "Hepimiz
güçlerimizi insanlık için
birleştirsek, emin olun
dünya başka bir yer olur.
Çocukları ana-babasız,
insanları vatansız bırakan
çatışmalar yaşanıyor.
Afrika'da sömürülen kadınlar,
Yemen'de çile çeken
anneler, Suriye'de göç yollarında
yaşam savaşı veren
çocuklar... İnanıyorum ki,
bir gün her birinizle insanlığın
dertlerine çözüm olabilecek
işbirlikleri yapacağız.
Bu konuda umudum tamdır"
dedi.