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Dertlere çözüm için işbirliği yapalım

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019
Dertlere çözüm için işbirliği yapalım
Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de görev yapan yabancı misyon şeflerinin eşlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde yemek verdi. Yemekte bir konuşma yapan Emine Erdoğan, kültürlerarası iletişimin önemine dikkat çekerek misyon şefleri ve eşlerinin kültürel iletişimin anahtarı olduğu vurgusunu yaptı. Erdoğan, dünyada yaşanan çatışmalara dikkat çekerek "Hepimiz güçlerimizi insanlık için birleştirsek, emin olun dünya başka bir yer olur. Çocukları ana-babasız, insanları vatansız bırakan çatışmalar yaşanıyor. Afrika'da sömürülen kadınlar, Yemen'de çile çeken anneler, Suriye'de göç yollarında yaşam savaşı veren çocuklar... İnanıyorum ki, bir gün her birinizle insanlığın dertlerine çözüm olabilecek işbirlikleri yapacağız. Bu konuda umudum tamdır" dedi.
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Dertlere çözüm için işbirliği yapalım
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