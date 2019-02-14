İmamoğlu’na vatandaştan tepki

BUGÜN NELER OLDU

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Tevfikbey Mahalle Pazarı'nı gezerken bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Sevim Erdoğmuş isimli vatandaş, "Partiniz CHP, ezana ve 15 Temmuz şehitlerine küfreden insanı milletvekili yaptı. Milletin en hassas olan değerlerine küfreden avukat Sera Kadıgili'yi milletvekili yaparak hangi yüzle vatandaştan oy istiyor. Siz iyi bir insan olabilirsiniz. Onlar da sizi kullanıyor " dedi. İmamoğlu'nun olayın anlatıldığı gibi olmadığını belirtmesine rağmen Sevim Erdoğmuş, ezana ve 15 Temmuz şehitlerine küfredeni milletin unutmayacağını, seçimde bunun cevabını oylarıyla vereceğini kaydetti.