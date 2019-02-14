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Son Dakika: 'daki helikopter kazasının ardından o komutan hakkında flaş gelişme

Son Dakika Haberi| Milli Savunma Bakanlığı Çekmeköy'de gerçekleşen helikopter kazasına yönelik soruşturmasının sağlıklı yürütülebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildiğini duyurdu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 14:47
Son Dakika: İstanbul'daki helikopter kazasının ardından o komutan hakkında flaş gelişme

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir.

Önceden de ifade edildiği üzere, yapılan incelemeler tamamlandığında sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanımız başka bir birimde görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son Dakika: İstanbul'daki helikopter kazasının ardından o komutan hakkında flaş gelişme
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