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davasında 70 asker eşine hapis

Giriş Tarihi: 14.2.2019
KPSS davasında 70 asker eşine hapis
2010 KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin asker eşlerinin yargılandığı davada, 70 sanığa 14 yıl 7'şer aya kadar hapis cezası verildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında heyet, sanıklardan 69'unu silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı. Heyet, silahlı terör örgütü üyeliğinden suçlu bulunan sanıklardan 36'sını dolandırıcılık suçundan 8 yıl 4 ay, 7'sini de 3 yıl 1 ay 15'er gün ayrıca cezalandırdı. Dolandırıcılıktan cezalandırılan sanıklara, kamu görevinden elde ettikleri kazancın 2 katı para cezası da verildi.
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KPSS davasında 70 asker eşine hapis
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