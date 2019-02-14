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O otel hakkında flaş karar! Peri Bacalarında kaçak yapı yıkılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığımızın, peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır."

Giriş Tarihi: 14.2.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 13:31
O otel hakkında flaş karar! Peri Bacalarında kaçak yapı yıkılıyor

Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının yanında yaklaşık 2 ay önce otel inşaatına başlandı. İş insanı M.K. tarafından yaptırılan ve 5 ayda tamamlanması planlanan, yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatı, görenlerin tepkisini çekti.

BAKANLIK: YIKIM İŞLEMİNE BAŞLADIK

Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığımızın, peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır."


Kültür Bakanlığı: Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu

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O otel hakkında flaş karar! Peri Bacalarında kaçak yapı yıkılıyor
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