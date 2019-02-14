Şer ittifakını boşa çıkaracağız

BUGÜN NELER OLDU

2,5 yıldır kalbimdeki darbeci kurşunuyla yaşıyorum.Bir tarafta sırtını hangi örgütlere dayadığını ilan edenparti diğer tarafta darbe gecesi kaçacak yer arayan Kılıçdaroğlu'nunpartisi. Bunlar şer ittifakı yapıyor. Milletin gönlündekiittifak Cumhur İttifakı. 23 Haziran'da nasıl bu zillet ittifakınıdevirdiysek 31 Mart'ta da aynısı olacak. Ben bu vatanuğruna canımı koydum. Kalbimin hemen altında bir kurşunvar ve ameliyat riskli olduğu için çıkarmadılar. Atatürk'ünpartisinin böylesi bir duruma düştüğünü görmek kurşundandaha büyük acı veriyor" dedi.