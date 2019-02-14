Şer ittifakını boşa çıkaracağız

FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu gece sokağa çıkarak darbecilere karşı meydan okuyan ve vurulan gazi Musa İlhan:
2,5 yıldır kalbimdeki darbeci kurşunuyla yaşıyorum.
Bir tarafta sırtını hangi örgütlere dayadığını ilan eden
parti diğer tarafta darbe gecesi kaçacak yer arayan Kılıçdaroğlu'nun
partisi. Bunlar şer ittifakı yapıyor. Milletin gönlündeki
ittifak Cumhur İttifakı. 23 Haziran'da nasıl bu zillet ittifakını
devirdiysek 31 Mart'ta da aynısı olacak. Ben bu vatan
uğruna canımı koydum. Kalbimin hemen altında bir kurşun
var ve ameliyat riskli olduğu için çıkarmadılar. Atatürk'ün
partisinin böylesi bir duruma düştüğünü görmek kurşundan
daha büyük acı veriyor" dedi.