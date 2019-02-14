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Şer ittifakını boşa çıkaracağız

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019
Şer ittifakını boşa çıkaracağız
FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu gece sokağa çıkarak darbecilere karşı meydan okuyan ve vurulan gazi Musa İlhan: 2,5 yıldır kalbimdeki darbeci kurşunuyla yaşıyorum. Bir tarafta sırtını hangi örgütlere dayadığını ilan eden parti diğer tarafta darbe gecesi kaçacak yer arayan Kılıçdaroğlu'nun partisi. Bunlar şer ittifakı yapıyor. Milletin gönlündeki ittifak Cumhur İttifakı. 23 Haziran'da nasıl bu zillet ittifakını devirdiysek 31 Mart'ta da aynısı olacak. Ben bu vatan uğruna canımı koydum. Kalbimin hemen altında bir kurşun var ve ameliyat riskli olduğu için çıkarmadılar. Atatürk'ün partisinin böylesi bir duruma düştüğünü görmek kurşundan daha büyük acı veriyor" dedi.
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